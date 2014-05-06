Україна готова до другого раунду Женеви - Дещиця

Як повідомляє департамент інформаційної політики відомства, про це міністр сказав під час зустрічі у Відні з Федеральним міністром закордонних справ ФРН Франком Вальтером-Штайнмаєром. Він також поінформував про кроки Уряду України з виконання Женевського документа від 17 квітня ц.р.

«Якщо б усі сторони, передусім РФ, доклали максимальних зусиль з реалізації положень наявного Женевського документа, цього було б достатньо для повноцінної деескалації ситуації в південних та східних областях України», - наголосив міністр.

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