Расмуссен: НАТО може ще більше посилити присутність в регіоні через кризу в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Расмуссен заявив після переговорів з прем'єр-міністром Японії Шинзо Абе в штаб-квартирі Альянсу.

"Сьогодні ми постали перед найбільш серйозною кризою з часу холодної війни... Ось чому ми вдалися до кроків з посилення колективної оборони через збільшення патрулювання повітряного простору над балтійськими державами, розміщення АВАКСів для покращення розвідувальної роботи над Польщею та Румунією. Ми посилили військово-морську присутність в Чорному морі, ми розмістимо додаткові кораблі на Балтиці", - сказав Расмуссен.

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"Тобто, ми маємо нині більше літаків у повітрі, більше кораблів у морі і більше особового складу на суші. І ми не посоромимось вжити додаткових кроків, якщо буде необхідність, аби посилити оборону і безпеку наших союзників", - додав генсек НАТО.