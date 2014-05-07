Спецбатальйон міліції "Київ-1" прибув до Одеси і зупинив спробу захоплення ОДА
20:10, 07 травня 2014Політика
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Спеціальний батальйон міліції «Київ-1», сформований з числа добровольців, прибув до Одеси.
Спецбатальйон вже розпочав виконання завдань із забезпечення громадського порядку та недопущення проявів сепаратизму, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Читайте такожСпецбатальйон «Дніпро-1» створений для захисту мирних громадян - командир"В даний час частини батальйону несуть службу як в обласному центрі, так і в Одеській області. «Київ-1» залишиться в місцях дислокації до нормалізації обстановки в регіоні. Батальйон виконує бойові завдання в рамках АТО спільно з частинами Національної гвардії, МВС та СБУ", - повідомляється на сайті МВС.
Силами бійців була припинена спроба захоплення будівлі Одеської обласної державної адміністрації.
Спецбатальйон Київ-1 прибув до Одеси / МВС
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