Прокуратура розслідує жорстокі вбивства терористами сім'ї в Луганській і священика в Донецькій областях

Як зазначається в повідомленні, органи прокуратури Луганської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом жорстокого вбивства подружжя на очах неповнолітньої дочки.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 1,12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб).Читайте такожУ Луганській області розстріляли подружню пару

Встановлено, уточнюється в повідомленні, що 9 травня терористи по-звірячому, з вогнепальної зброї розстріляли чоловіка та дружину, які рухались на двох автомобілях. Потерпілі працювали приватними підприємцями. Їхні тіла з численними вогнепальними пораненнями правоохоронці виявили на автошляху неподалік м. Свердловська. Також, у одному з авто, з вогнепальним пораненням в голову знайшли їх дитину, яка наразі знаходиться у реанімації місцевої лікарні. Під час огляду місця події вилучено гільзи калібру 5,45 мм.

Окрім того, учора у Донецькій області терористи, координовані зовнішнім агресором на блок-пості при виїзді з м. Дружківка застрелили 44-річного місцевого православного священика. Нелюди випустили із автоматичної зброї у святого отця 8 куль.Читайте такожУ Костянтинівці терористи застрелили священика - журналіст

За фактом вбивства органами внутрішніх справ також розпочато досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснюють органи прокуратури.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії задля оперативного та неупередженого розслідування вказаних кримінальних проваджень, підкреслено в повідомленні.