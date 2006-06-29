Міністр-соціаліст відмовляється працювати з Тимошенко

Міністр аграрної політики України Олександр БАРАНІВСЬКИЙ заявив, що готовий продовжувати роботу на посаді міністра, але не при прем`єрі Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час звітної прес-конференції.

«Другого прем`єрства Юлії Володимирівни село не витримає. Пригадайте минулий рік – криза зернова, хлібна, цукрова. Візьміть зараз, як усе спокійно, жодної кризи. Стабільно працює, не потрібно заважати», - заявив О.БАРАНІВСЬКИЙ.

«Подивимося, яким буде розподіл портфелів. Якщо, скажімо, буде відповідне рішення, і мене влаштовуватиме прем`єр…, який розуміє село, я продовжуватиму працювати. З ТИМОШЕНКО - 100% ніколи за жодних умов (не має наміру працювати - УНІАН)», - заявив аграрний міністр.