ГПУ буде домагатися екстрадиції Фучеджі - Голомша
01:03, 12 травня 2014Політика
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Генеральна прокуратура має намір добиватися екстрадиції в Україну начальника управління МВС в Одеській області Дмитро Фучеджі, який імовірно ховається в Придністров'ї.
ГПУ буде домагатися екстрадиції Фучеджі / facebook.com
Про це в ефірі "Подробиць тижня" заявив перший заступник генпрокурора Микола Голомша, пише Українська правда.
Як зазначив Голомша, Генпрокуратура дала розпорядження на затримання Фучеджі ще 6 травня, але ввечері цього ж дня підозрюваний дізнався про це і втік за кордон.
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За словами заступника генпрокурора, Фучеджі підозрюється в організації масових заворушень в Одесі 2 травня та службової недбалості, а також в особистому розпорядженні відпустити 67 затриманих проросійських активістів.
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