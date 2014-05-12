ГПУ буде домагатися екстрадиції Фучеджі - Голомша

Про це в ефірі "Подробиць тижня" заявив перший заступник генпрокурора Микола Голомша, пише Українська правда.

Як зазначив Голомша, Генпрокуратура дала розпорядження на затримання Фучеджі ще 6 травня, але ввечері цього ж дня підозрюваний дізнався про це і втік за кордон.

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За словами заступника генпрокурора, Фучеджі підозрюється в організації масових заворушень в Одесі 2 травня та службової недбалості, а також в особистому розпорядженні відпустити 67 затриманих проросійських активістів.