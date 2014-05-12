Суд залишив Топаза у СІЗО

Як повідомив УНІАН адвокат Кромського Олександр Шадрін, відповідне рішення сьогодні, 12 травня, ухвалила суддя Апеляційного суду Харківської області Вікторія Яковлева.

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За словами адвоката, апеляційний суд вирішив залишити без зміни обрану міру запобіжного заходу: Ігнат Кромськой буде утримуватися під вартою до 28 травня.

Шадрін наголосив, що, незважаючи на письмове прохання Кромського, його на судове засідання не доставляли. «Ми вважаємо це порушенням», - зазначив адвокат.

Він зазначив, що рішення апеляційного суду в Україні оскарженню не підлягає. Адвокат не виключив, що захист Кромського буде звертатися до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня у Харкові активісти антимайдану штурмували приміщення облдержадміністрації, де забарикадувалися євромайданівці. Внаслідок сутичок постраждали більше 100 осіб. Правоохоронні органи відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.294 КК України (масові заворушення).

Кромського затримали 28 березня в рамках цього кримінального провадження. 29 березня Ленінський райсуд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляцію з вимогою визначити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Однак апеляційний суд залишив Кромського під домашнім арештом, зобов’язавши лише носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

7 квітня Кромськой, зрізавши електронний браслет, втік з-під домашнього арешту.

25 квітня в Донецькій області співробітники СБУ затримали Кромського. 26 квітня Київський районний суд Харкова змінив йому міру запобіжного заходу на тримання під вартою до 28 травня.