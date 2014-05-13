Росія веде проти України війну нового типу, до якої готувалася кілька років - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив виконуючий обов’язки міністра оборони України Михайло Коваль.

“Я думаю, що на це (підготовку до війни — УНІАН) пішов не один рік. Ті, хто готував цю операцію, не сподівались, що Збройні сили України виконають ті завдання, які вони виконують”, - сказав Коваль.

За його словами, військовослужбовці Збройних сил Росії навіть не приховують, звідки вони.

“Вони представляються, хто вони є. Коли був напад на одну з наших баз, до нас підійшли офіцери і відразу назвалися, що вони із розвідувального полку, із 45-го розвідувального полку Повітрянодесантних військ. Вони запропонували нам здатися і навіть називали свої прізвища. Можливо, сумнівним є достовірність прізвищ, але те, що такий полк дійсно існує, я даю вам гарантію на 200 відсотків. Тому в мене є всі підстави говорити те, що я кажу”, - зазначив в.о. міністра оборони.Читайте такожМіноборони пояснив, чому українських військових немає на кордоні з Росією

Також Коваль зауважив, що Росія веде проти України війну нового типу, таких воєн у світі ще не було.

“Військові науковці вам це підтвердять, що це війна нового покоління, фактично, сусідня країна розв`язала проти нас війну, відправивши сюди спеціальні диверсійні загони, які не готуються за один день. Через деякий час ми дізнаємося, як з`явився той же Гіркін, він же “Стрілок”. Він приїжджав в Україну не один раз, брав участь у реконструкціях багатьох битв Першої світової війни і Великої Вітчизняної. Він завів тут знайомих...”, - сказав в.о. міністра оборони.

Також Коваль додав, що українські військові не можуть розпочати повномасштабні воєнні дії, наприклад, здійснити військовий марш, оскільки частина цивільного населення та частина правоохоронців на сході держави фактично виступають на боці ворога.

“Був випадок коли зламалась наша машина, офіцер і солдат-контрактник попросили допомоги у міліції, а міліція привела сепаратистів, і наших людей арештували. Військові звикли, що люди бачать в них захисників, але на території бойових дій люди чомусь бачать в нас ворога, клеять нам ярлики, такі як і в Криму. Я чув особисто: “Бандера, американець, фашист”, - сказав Коваль.

Крім того, він додав що воювати з Росією непросто ще й тому, що на Україну напала держава, яка є одним з трьох гарантів безпеки України.Читайте такожМіноборони: На Донеччині терористи використовують зброю, завезену з-за кордону

“Такого ще у світовій практиці не було. Ми очікували, що Росія захищатиме нас, якщо якась інша держава зазіхатиме на нашу територію”, - зауважив Коваль.

Також Коваль наголосив, що українські військові опинилися в нестандартній ситуації, оскільки були готові до відбиття відкритої агресії супротивника, а зіткнулися з іншими реаліями, коли супротивник ховається за спинами цивільного населення.

“Війна ведеться не за правилами. У багатьох випадках люди стають своєрідним бар`єром перед сепаратистами. Наприклад, як у Краматорську, коли нашу колону оточили цивільні місцеві жителі, а за 30 хвилин за їхніми спинами стояли кремезні чоловіки з ручними гранатометами російського виробництва”, - сказав міністр.