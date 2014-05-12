Стрєлков проголосив себе верховним головнокомандувачем "ДНР" і попросив допомоги у РФ - ЗМІ

Співробітник Головного розвідувального управління Міноборони Росії Ігор Гіркін, відомий під псевдонімом «Стрєлков», проголосив себе верховним головнокомандувачем «Донецької народної республіки» (ДНР) і видав перший «указ», в якому, зокрема, звернувся до Росії за військовою допомогою.

Про це повідомляє сайт «Новини Донбасу», посилаючись на поширений у Слов'янську і Краматорську у вигляді листівок «указ» Гіркіна.

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«У зв'язку з проголошенням незалежності Донецької народної республіки (ДНР) і з метою захисту її населення від зовнішньої агресії. Ухвалюю: 1. Перепідпорядкувати мені як верховному головнокомандувачеві ДНР всі постійно дислоковані на території республіки військові формування, органи безпеки, міліції, митниці, прикордонної служби, прокуратури, а також інші воєнізовані структури. Командирам відтепер виконувати тільки мої накази і розпорядження”, - цитує видання указ.

“2. Запровадити на території ДНР режим контртерористичної операції (КТО). В рамках КТО всі бойовики українських неонацистських угруповань (т.зв. «Національна гвардія», Правий Сектор, «батальйон Ляшка» та ін.) підлягають затриманню, а в разі збройного опору – знищуються на місці”.

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Також в указі Гіркін звернувся до правоохоронних органів ДНР: “забезпечити кримінальне переслідування ватажків Київської хунти та інших осіб, причетних до підбурювання, організації і здійснення масових вбивств на території ДНР: І.Коломойського, П.Наливайченка, А.Парубія, А.Авакова, Ю.Тимошенко, О.Турчинова, А.Яценюка, О.Ляшка, А.Артеменка, а також громадян США Дж.Бреннана, В.Нуланд, Дж.Псакі”.

В “указі” також наголошується, що всі солдати і офіцери Збройних сил, Внутрішніх військ, СБУ, МВС та інших воєнізованих структур України з цього часу вважаються ДНР, такими, що незаконно перебувають на території. Протягом 48 годин вони зобов'язані присягнути на вірність ДНР або покинути її територію. Всім, хто перейшов під командування влади ДНР, гарантується збереження військових і спеціальних звань, грошового забезпечення і соціальних гарантій (за умови непричетності до здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів).

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В останньому пункті «указу» Гіркіна йдеться: “Зважаючи на надзвичайний характер ситуації в країні, розв'язаний Київською хунтою, геноцид донецького населення і загрозу інтервенції з боку НАТО, звертаюся до Російської Федерації з проханням про надання ДНР військової допомоги”.

Як раніше повідомлялося, колишні лідери самопроголошеної «Донецької народної республіки» фактично відсторонені якимсь Сергієм Здрилюком, який називає себе «правою рукою» командувача бойовиками на Донбасі Гіркіна, зазначає донецький інтернет-ресурс.