Понад 20 тисяч офіцерів запасу повернуться на службу для захисту цілосності України

Понад двадцять тисяч колишніх правоохоронців протягом останніх днів висловили бажання повернутися на службу заради збереження територіальної цілісності України та її незалежності.

Про це повідомив на зустрічі з ветеранами Центру спеціальних операцій перший заступник голови СБУ генерал-лейтенант Василь Крутов, передає сайт Служби безпеки України.

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Він наголосив, що «для протистояння професійним найманцям іноземної держави, які мають багаторічний бойовий досвід і у яких відсутні моральні гальма, необхідне повне задіяння усіх людських та матеріальних ресурсів».

Віце-прем’єр-міністр України Віталій Ярема висловив вдячність українському народу, який з розумінням поставився до тимчасового скорочення низки соціальних програм задля технічного переоснащення і підтримки Збройних Сил та силовиків, що протистоять безпековим загрозам та військовій агресії. «Досвід ветеранів-спецпризначенців зміцнить бойовий дух підрозділів і відсіч ворогу буде рішучою та професійною», -зазначив В. Ярема.

Офіцери-резервісти служитимуть за контрактом.