Депутати не знають, хто прийде на Круглий стіл нацєдності

Про це в ефірі 5 каналу повідомив народний депутат Юрій Мірошниченко, пише Gazeta.ua.

Політик, зокрема, зазначив, що народні депутати не знають, хто запрошений на запланований на 14 травня Круглий стіл національної єдності.

"Ми, депутати, сьогодні навіть не знаємо, хто запрошений", - підкреслив Мірошниченко.

За його словами, проекти змін до Конституції ще готуються і потребують детального вивчення.

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"А де діяльність нашої спеціальної комісії з внесення змін до Конституції? Адже це питання, які потребують обговорення", - сказав нардеп.

Мірошниченко також вважає, що проблеми в східних областях України виникли через те, що його жителів досі не почули.

Він упевнений, що за стіл переговорів треба посадити всі сторони конфлікту, у тому числі і тих, хто користується авторитетом серед жителів Донбасу.

Нагадаємо, 14 травня, у Верховній Раді заплановано проведення Круглого столу національної єдності. Він повинен початися о 16.30.