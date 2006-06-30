Фракція Януковича блокує президію, трибуну, урядову і судівську ложі ВР
09:31, 30 червня 2006Політика
602
Сесійна зала ряснить плакатами
Фракція Партії регіонів блокує президію, трибуну та урядову і судівську ложі Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, також кріслами заблоковано вхідні двері до президії парламенту і до ложі Президента України.
У сесійній залі розвішені плакати з написами: «Станемо на захист Конституції і законів України! Не допустимо узурпації влади!», «Ні виборам спікера пакетним голосуванням! Закон один для всіх», «Ні помаранчевій диктатурі!», «Партія регіонів в опозиції до помаранчевої безвідповідальності і непрофесіоналізму!».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter