Фракція Януковича блокує президію, трибуну, урядову і судівську ложі ВР

Фракція Партії регіонів блокує президію, трибуну та урядову і судівську ложі Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, також кріслами заблоковано вхідні двері до президії парламенту і до ложі Президента України.

У сесійній залі розвішені плакати з написами: «Станемо на захист Конституції і законів України! Не допустимо узурпації влади!», «Ні виборам спікера пакетним голосуванням! Закон один для всіх», «Ні помаранчевій диктатурі!», «Партія регіонів в опозиції до помаранчевої безвідповідальності і непрофесіоналізму!».