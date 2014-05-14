У Польщі розкритикували Кваснєвського за роботу на фірму чиновника режиму Януковича



Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, Туск назвав ”двозначною та дуже незручною ситуацію” із роботою Кваснєвського на компанію екс-міністра екології України Миколи Злочевського.

”Європейський парламент доручив президенту Кваснєвському місію, котра, серед іншого, полягала у тому, наскільки правомірними є дії Януковича під час процесу Юлії Тимошенко. Ми однозначно би усі хотіли, аби про президента Кваснєвського в Європі думали, що він на 100% об`єктивний та не керується іншими мотивами”, - сказав Туск, слова якого наводить РАР.

”Немає що себе обманювати, гарно це не виглядає”, - відзначив він, коментуючи цю справу.

Качинський у свою чергу заявив: ”Виглядає на те, що найкращим моментом є те, що (Кваснєвський) зробив під час так званої ”помаранчевої революції”. Але якщо ця участь в Україні було пов`язана з отримуванням особистої вигоди, бо це про особисті вигоди йде мова, і це в контексті, котрий максимально компрометує, то можна через це лише висловлювати жаль”, - сказав він.

РАР відзначило, що сам Кваснєвський сьогодні заявив, що Микола Злочевський ”не є людиною Януковича” та був звільнений з уряду Миколи Азарова власне через його ”незалежність” та ”протиріччя” з колишнім Президентом України.

Він також відзначав, що Злочевський продовжує працювати в Україні та не приховує, що відвідує з візитами теж Польщу.

Крім цього, Кваснєвський заявив, що Burisma Holdings, на яку він працює, займається видобутком газу, від поставок якого з Росії дуже залежна Україна, та тому чим краще буде працювати ця компанія, тим більшу енергетичну незалежність матимуть українці.

Як повідомляв УНІАН, про працю екс-президента Польщі Кваснєвського та сина віце-президента США Джо Байдена на Burisma Holdings написав американський портал Buzzfeed.com, котрий відзначив неоднозначність такої роботи в умовах протистояння Заходу з Росією в справі України.

Згідно оприлюдненим ним документів, Кваснєвський увійшов до складу Ради директорів фірми 2 січня 2014 року, коли країною ще керував Віктор Янукович. Байден молодший почав працювати з другої половини квітня цього року.

Кваснєвський, котрий очолював Польщу з 1995 по 2005 рік, був одним із учасників спеціальної моніторингової місії Європейського парламенту завданням якого було добитися звільнення екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко, засудження якої Захід вважав ”вибірковим правосуддям”.