Вибух у Миколаєві стався унаслідок витікання газу - слідство

Про це йдеться в повідомленні сектора зв'язків з громадськістю УМВС у Миколаївській області.

"В ході слідства встановлено докази, що дають підстави розглядати версію про те, що вибух стався в результаті витікання газу", - сказано в повідомленні.

Витікання могло статися в результаті технічної несправності будь-якого приладу або у зв'язку з рішенням одного з мешканців будинку покінчити таким чином життя самогубством. Це буде встановлено після проведення ретельних слідчих дій.

При цьому міліція зазначає, що працівники газової служби, прибувши на місце трагедії через 7 хвилин після отримання повідомлення про можливе витікання газу, максимально перекрили постачання газу в житлові приміщення, чим запобігли тяжчим наслідкам події.

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Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві 12 травня близько 13 години стався вибух у 4-під'їздному житловому 10-поверховому будинку. На момент прибуття підрозділів оперативно-рятувальної служби відбулося руйнування несучих конструкцій з 8-го по 10-й поверхи третього і четвертого під'їздів, в яких проживають 213 осіб. Було евакуйовано 73 жителів житлового будинку.

Станом на 7.00 четверга, 15 травня, з початку виконання пошуково-рятувальних робіт врятовано 25 людей і вивільнено з-під завалів тіла 4 загиблих. Доля ще 3 людей залишається невідомою.

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За попередніми даними газопостачальної компанії ”Миколаївгаз”, причиною вибуху є самовільне і несанкціоноване втручання споживача в систему газопостачання.