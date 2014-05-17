Фюле закликав українців зробити все, аби вибори відбулися на належному рівні

Про це він заявив на брифінгу для журналістів у Києві.

«Я хотів би передати посил українцям і, особливо українським політикам, зробити все можливе для майбутнього вашої країни, щоб президентські вибори пройшли успішно». – сказав він.

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Фюле зазначив, що моніторингова місія Бюро демократичних інститутів прав людини ОБСЄ робить все можливе, щоб підготуватися до моніторингу виборів і Європейський Союз їх підтримає.

Він закликав політиків дати всім українцям у складний, але важливий час, можливість прийняти рішення стосовно свого майбутнього.