Фюле закликав українців зробити все, аби вибори відбулися на належному рівні
03:05, 17 травня 2014Політика
0 0
Комісар Європейського Союзу з питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле закликає українців та українських політиків зробити все для того, щоб президентські вибори 25 травня відбулися на належному рівні.
Фюле закликав українців зробити все, аби вибори відбулися на належному рівні Фото УНІАН
Про це він заявив на брифінгу для журналістів у Києві.
«Я хотів би передати посил українцям і, особливо українським політикам, зробити все можливе для майбутнього вашої країни, щоб президентські вибори пройшли успішно». – сказав він.
Читайте такожКеррі пригрозив Росії масштабними санкціями за зрив виборів в Україні
Фюле зазначив, що моніторингова місія Бюро демократичних інститутів прав людини ОБСЄ робить все можливе, щоб підготуватися до моніторингу виборів і Європейський Союз їх підтримає.
Він закликав політиків дати всім українцям у складний, але важливий час, можливість прийняти рішення стосовно свого майбутнього.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter