Стали відомі подробиці втечі Болотова від прикордонників
200 озброєних сепаратистів прибули на кордон відбивати свого самопроголошеного лідера
Державна прикордонна служба України повідомила подробиці затримання та втечі самопроголошеного «губернатора» так званої Луганської народної республіка Валерія Болотова.
Як зазначають у прес-службі відомства, 200 озброєних сепаратистів прибули на кордон відбивати свого самопроголошеного лідера.
«Сьогодні вранці в пункт пропуску «Довжанський», що на Луганщині прибув автомобіль «BMW» з трьома чоловіками. Один з них виявився громадянином України Валерієм Болотовим, щодо якого прикордонники мали доручення УСБУ в Луганській області про затримання. Тому його відразу взяли під охорону та помістили в окреме приміщення. По даному факту прикордонники повідомили всі взаємодіючі органи», - йдеться в повідомленні відомства.
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У ДПСУ розказали, що у зв’язку з даною ситуацією був можливий напад на пункт пропуску, тому особовий склад підняли по команді «До бою». Прикордонники вивели з пункту пропуску всіх пасажирів, припинили всі процедури оформлення, про що поінформували російську сторону, та зайняли оборону, зазначають у прес-службі.
«Близько 7.00 до пункту пропуску з території України прибуло 200 озброєних осіб з груповою зброєю. Вони розмістилися навколо пункту пропуску та почали вимагати звільнення Болотова. З метою затягування часу для прибуття вертольотів, які мали забрати затриманого, прикордонники почали вести перемовини з озброєними чоловіками про недопущення кровопролиття та здійснення неправомірних дій. Однак о 7.50 ними була спровокована ситуація та розпочалася стрільба. Нападники пішли на штурм пункту пропуску, застосовуючи при цьому все наявне озброєння та гранати», - повідомляють в ДПСУ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прикордонники затримали "губернатора" Луганська Болотова, але його відбили терористи.