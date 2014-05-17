Стали відомі подробиці втечі Болотова від прикордонників

Державна прикордонна служба України повідомила подробиці затримання та втечі самопроголошеного «губернатора» так званої Луганської народної республіка Валерія Болотова.

Як зазначають у прес-службі відомства, 200 озброєних сепаратистів прибули на кордон відбивати свого самопроголошеного лідера.

«Сьогодні вранці в пункт пропуску «Довжанський», що на Луганщині прибув автомобіль «BMW» з трьома чоловіками. Один з них виявився громадянином України Валерієм Болотовим, щодо якого прикордонники мали доручення УСБУ в Луганській області про затримання. Тому його відразу взяли під охорону та помістили в окреме приміщення. По даному факту прикордонники повідомили всі взаємодіючі органи», - йдеться в повідомленні відомства.

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У ДПСУ розказали, що у зв’язку з даною ситуацією був можливий напад на пункт пропуску, тому особовий склад підняли по команді «До бою». Прикордонники вивели з пункту пропуску всіх пасажирів, припинили всі процедури оформлення, про що поінформували російську сторону, та зайняли оборону, зазначають у прес-службі.

«Близько 7.00 до пункту пропуску з території України прибуло 200 озброєних осіб з груповою зброєю. Вони розмістилися навколо пункту пропуску та почали вимагати звільнення Болотова. З метою затягування часу для прибуття вертольотів, які мали забрати затриманого, прикордонники почали вести перемовини з озброєними чоловіками про недопущення кровопролиття та здійснення неправомірних дій. Однак о 7.50 ними була спровокована ситуація та розпочалася стрільба. Нападники пішли на штурм пункту пропуску, застосовуючи при цьому все наявне озброєння та гранати», - повідомляють в ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прикордонники затримали "губернатора" Луганська Болотова, але його відбили терористи.

