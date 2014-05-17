Яценюк нагадав представникам Донбасу: дотація 180 тисяч шахтарів складає 34 мільярди гривень на рік

Децентралізація влади неможлива без внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, це в заключному слові під час другого засідання всеукраїнського круглого столу національної єдності в Харкові сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

“Основне в питанні децентралізації - це зміна Конституції. Без нової Конституції децентралізації не буде. Буде тільки ширма”, - сказав Яценюк.

Він підкреслив, що перед внесенням змін до Конституції України, буде проведене відкрите суспільне обговорення, після чого проект Конституції пройде експертизу Венеціанської комісії, після чого поправки знову пройдуть широке громадське обговорення.

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Яценюк також звернув увагу на необхідність зібрання більш як 300 голосів депутатів та прийняття Конституції конституційною більшістю голосів. Яценюк також підкреслив, що нова Конституція обов'язково передбачатиме децентралізацію влади. Водночас прем'єр-міністр запропонував провести економічний експеримент в Луганській та Донецькій областях з розширення економічних повноважень регіонів.

“Якщо ви готові, щоб піти на підвищений ступінь економічної готовності, ми до цього також готові. Тільки дуже добре подумайте перед тим, як перейти на цю економічну самостійність”, - сказав Яценюк, звернувшись до представників Луганської області та підкресливши, що пряма дотація з Державного бюджету на 180 тисяч шахтарів становить 34 мільярди гривень на рік.

Він також, звертаючись до керівництва Луганської та Донецької областей, підкреслив, що в України “вкрали Крим” і тепер “озброєні терористи хочуть вкрасти вашу територію”.

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Яценюк підкреслив, що українська влада не буде вести переговорів з терористами.

“Ми з бандитами і терористами не будемо вести розмову. Ніколи вони не будуть диктувати українському народу як у своїй країні жити. Вони посягають на нашу країну, вони посягають на нашу незалежність і вони понесуть покарання”, - підкреслив Яценюк.

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Водночас, він висловив переконання, що з представниками протестних рухів на східній Україні, які не використовують зброю, вдасться домовитись.

“Я не вірю, що ми не домовимося. Ми домовимось. Я не бачу ні одної речі, з якою у нас немає спільної думки”, - сказав Яценюк.

“Наша сила в єдності. Закінчу виступ словами Шевченка: “Обніміться брати мої, молю вас, благаю”. Ми готові вас обняти і сподіватимуся, що ви готові також до цього”, - підсумував прем'єр-міністр.