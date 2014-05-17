Яценюк: Ніколи за 20 років української незалежності ні в Донецьку, ні в Луганську не було київської влади

Українська влада повинна дослухатися до всіх регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час Другого Загальноукраїнського круглого столу національної єдності.

«Ніколи за 20 років української незалежності ні в Донецьку, ні в Луганську не було київської влади. Завжди система управління в цих областях була виключно в руках місцевих еліт. І так само треба другу правду сказати – про те, що починаючи з 2002 року, саме з Донецька і Луганська, в першу чергу з Донецька, очолювався уряд», - наголосив він.

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«Те, що зараз говорять, що начебто Київ не чує, від імені сьогоднішнього уряду я хочу чітко заявити – уряд не просто чує, а уряд хоче зробити все, щоб склали зброю, щоб зберегти єдину унітарну країну, провести реальні зміни в країні, і щоб країна була успішною», - наголосив він.

Він зауважив, що влада і регіони повинні чути не лише схід, а й всі один одного: Луганськ-Львів, Донецьк – Київ…

Яценюк підтвердив, що уряд залишається на позиції децентралізації влади в Україні. «Якби комусь не хотілось мати Конституцію під себе, і мати повноваження під себе… ми вже згаяли роки, щоб передати повноваження від центральної влади на місця», - наголосив він. Він підкреслив, що саме цей уряд ініціював скасування держадміністрацій різних рівнів та передачу фінансово-економічних повноважень на виконавчі комітети місцевих рад.

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Яценюк також наголосив, що в рамках конституційних змін можна вирішити питання спеціального статусу російської мови та інших мов національних меншин.

«Ми готові зробити все для єдності Української держави», - сказав Яценюк.

Він наголосив на важливості сьогоднішньої зустрічі: «Це наше друге засідання, і те, що це засідання відбувається в Харкові – на сході України є важливо. Важливо продемонструвати, що в Україні іде загальнонаціональний діалог».