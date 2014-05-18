Богомолець висловила надію, що кримські татари і українці будуть єдині

Депортація в Сибір, Узбекистан та прилеглі райони Казахстану і Таджикистану тривала 3 дні, для чого були задіяні радянські війська НКВС у кількості 32 тисяч осіб. Сім'ям давали хвилини на збори і ешелонами відправляли в заслання. Хто чинив опір або не міг йти - забирали силою і навіть розстрілювали на місці. Депортували понад 180 тисяч людей, не рахуючи загиблих, підкреслює Богомолець.

Формальне право повернутися кримські татари отримали лише в 1974 році , а фактичне - в 1989 році. Під час перебудови Верховна Рада СРСР визнала депортацію незаконною і злочинною.

"За час незалежності Україна стала Вам Батьківщиною. Ваша любов до рідної землі викликає глибоку повагу. І сьогодні кримські татари проявляють себе справжніми захисниками і патріотами України", - йдеться у зверненні Богомолець.

Вона висловила глибоку скорботу і щиру підтримку всьому кримсько - татарському народу , а також висловила впевненість, що українці і кримськотатарський народ будуть єдині і разом побудують нову Україну.

"Разом збудуємо нову Україну і забезпечимо дотримання ваших конституційних прав і збереження цілісності нашої держави", - підкреслила Богомолець.