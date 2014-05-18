Окупанти перешкоджають прибуттю кримських татар на траурний мітинг в Сімферополі - Тимчук

"Кримська міліція, а також ОМОН з Краснодара, всіляко протидіяли прибуттю учасників мирних акцій, присвячених 70-річчю депортації, у Сімферополь. На автотрасах на під'їзді до міста були виставлені посилені пости. Під різними приводами на водіїв транспортних засобів, що перевозять кримських татар, складалися протоколи, були відзначені спроби затримання громадян під надуманими приводами", - написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За його інформацією, пости на автотрасах заздалегідь отримали інформацію про автотранспорт, що перевозить кримських татар, по лінії ФСБ РФ. Всього в подібних мирних акціях, що проходять в різних містах Криму, за інформацією групи "Інформаційного опору", бере участь близько 60 тис кримських татар.Читайте такожУ супроводі бойових вертольотів і Омону піші колони направляються на мітинг в Ак-Мечеть (фото)

Найбільш масштабний мітинг пройшов у Сімферополі - у ньому взяли участь близько 20 тис осіб. У тому числі люди, які прибули з Керчі, Джанкоя, Бахчисарая, Алушти, повідомив Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, в Сімферополі російські силовики не пускають кримських татар на жалобний мітинг до 70-х роковин депортації.

У центрі міста зосереджені загони силовиків. Десятками вони стоять на головній вулиці Сімферополя, контролюють і перекривають рух на перехрестях. З неба за ситуацією в місті стежать вертольоти, які періодично пролітають над центром.

Напередодні роковин депортації нелегітимна влада Криму заборонила мітинги до 6 червня через нібито побоювання провокацій. Після цього на засіданні Меджлісу також відмінили проведення запланованих масових акцій у Сімферополі 17-18 травня.