Із тимчасово окупованого Криму 20 травня виведуть 4 кораблі і судна ВМС України - джерело

Як повідомило кореспонденту УНІАН військове джерело у Севастополі, планується виведення рейдового тральщика, 2 допоміжних суден і роз’їзного катера. Раніше виведення цих суден з тих чи інших причин вже кілька разів переносилося, востаннє - на 19 травня.

За інформацією співрозмовника агентства, згідно з раніше досягнутими спільною комісію в складі представників оборонних відомств України і Росії домовленостями, завтра о 6 ранку із Стрілецької бухти Севастополя російські буксири розпочнуть виведення в нейтральні води морського буксира «Корець» і рейдового буксира «Красноперекопськ», а о 9 ранку із озера Донузлав - рейдового тральщика «Генічеськ» і роз’їзного катера. Далі українські судна вирушать в напрямку портів материкової частини України.Читайте такожВихід українських кораблів з окупованого Криму перенесено на 16 та 19 травня через шторм

Згідно з отриманою інформацією, терміни виведення із портів Криму бойових кораблів, зокрема, корабля управління «Славутич», великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», протичовнових корветів «Тернопіль», «Луцьк» і «Хмельницький», ракетного корвета «Придніпров’я» та інших бойових одиниць на сьогодні залишаються невідомими, графік їх виведення має уточнюватися ближчим часом.

Джерело додало, що загалом залишилося вивести 21 корабель, катер та судно, в тому числі 12 бойових кораблів.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з середини квітня із окупованого Криму в порти материкової України виведено 28 бойових кораблів, катерів і суден українських ВМС, всього підлягають виведенню 49 кораблів, катерів і суден.