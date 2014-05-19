За кордоном на виборах президента проголосують понад 400 тис українців – МЗС

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ – керівник апарату Андрій Олефіров під час селекторної наради під головуванням прем’єр-міністра Арсенія Яценюка з питань проведення позачергових виборів президента України 25 травня, поінформували УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Зокрема, у контексті організації процесу голосування за кордоном Олефіров акцентував увагу на тому, що сьогодні спливає останній термін подання відповідних заяв для включення до списку виборців.Читайте такожУряд і ЦВК створили штаб для забезпечення безпеки виборів президента України

На даний момент до списків виборців по закордонному виборчому округу в 114 закордонних виборчих дільницях, утворених при дипломатичних представництвах та консульських установах України за кордоном, внесено понад 400 тис. громадян України, які виявили бажання і зможуть проголосувати на виборах, підкреслив заступник глави МЗС.