Дії Турчинова підтримують понад 52% українців, Яценюка - понад 56% - опитування

Повністю або частково підтримують дії в.о. президента України Олександра Турчинова понад 52% українців, а прем’єр-міністра Арсенія Яценюка - понад 56%.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Зокрема, 11,8% опитаних висловили повну підтримку діяльності Турчинова, 42,3% підтримують окремі його дії, 41,3% не підтримують його дії.

В той же час діяльність Яценюка повністю підтримують 17,3% респондентів, підтримують окремі його дії 39,0%, не підтримують – 38,6%.

Діяльність уряду України повністю підтримують 6,4% респондентів, підтримують окремі дії 45,5%, не підтримують – 43,1%.

Діяльність Верховної Ради України повністю підтримують 4,2% респондентів, підтримують окремі дії 44,5%, не підтримують – 46,9%.Читайте такожБільш як 50% українців хочуть вступу України до ЄС, за Митний союз - лише 18% громадян - опитування

В Центрі Разумкова зазначають, що порівняно з опитуванням, що було проведене наприкінці березня - на початку квітня цього року, знизилася частка тих, хто повністю підтримує діяльність Турчинова і Яценюка, за рахунок зростання частки тих, хто підтримує окремі дії цих політиків, тоді як частка тих, хто не підтримує їх діяльність, майже не змінилася. Разом з тим, за цей період зросла частка тих, хто не підтримує діяльність Верховної Ради, уряду, силових структур.

Рівень підтримки вищих державних органів влади та їх керівників у західному і центральному регіонах є вищим, ніж на півдні і сході країни. Так, якщо у західному і центральному регіонах не підтримують діяльність Турчинова лише, відповідно, 13,6% і 26,2%, то у південному регіоні – 60,0%, а на сході – 67,4%.

35,5% опитаних вважають, що дії нової влади в першу чергу спрямовані на захист загальнонаціональних інтересів, тоді як 46,8% дотримуються думки, що вони насамперед спрямовані на захист власних інтересів та інтересів свого політичного оточення. Першу точку зору поділяє більшість (53,5%) жителів західного регіону, відносна більшість (45,3%) жителів центрального регіону, тоді як другу точку зору поділяє переважна більшість жителів півдня (62,3%) і сходу (64,6%).

Опитування було проведено з 25 по 29 квітня 2014 року. Опитано 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Проект здійснено за фінансової підтримки уряду Канади, наданої через Департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку (DFATD).