Національна гвардія буде боротися з тероризмом?

Командувач Внутрішніх військ України Олександр КІХТЕНКО не вбачає небезпеки для держави в перетворенні структури, яку він очолює на Національну гвардію України.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

"Я хотів би відразу дати відповідь на ті закиди, що, мовляв, приєднання військового компонента з правоохоронною функцією несе небезпеку для держави, - сказав О.КІХТЕНКО. - Навпаки, це – забезпечує безпеку держави, забезпечує нормальний демократичний розвиток нашої країни".

За словами командуючого ВВ, він не вбачає "нічого негативного в тому, що сьогодні на розгляд Верховної Ради наданий Секретаріатом Президента проект закону про Національну гвардію. Тим паче необхідно сьогодні чітко визначитися як далі працювати Внутрішнім військам. Оскільки з їх перепідпорядкуванням Президентові виникла певна правова колізія, з якої треба вийти, чітко визначити статус Внутрішніх військ чи то Національної Гвардії, визначити, які вони завдання повинні виконувати, хто ними повинен керувати, хто – контролювати і нести відповідальність".

Як зазначив О.КІХТЕНКО, при підготовці законопроекту про Національну гвардію України було вивчено досвід Європейських країн, зокрема Національної жандармерії Франції. "Ми вивчаємо цей досвід, наші фахівці проходять там навчання. І там є чому вчитися, вчитися саме виконанню законів і високої поваги до громадян держави, що ми і робимо. А тому на сьогоднішній день ніхто не може звинуватити ВВ у тому, що вони вийшли за рамки правого поля, чи спричинили якісь тяжкі наслідки для держави тощо", - сказав він.

Говорячи про зміст завдань, які будуть покладатися на НГУ, якщо така структура буде створена, О.КІХТЕНКО зауважив, що він “не сильно відрізняється від тих завдань, які сьогодні виконують Внутрішні війська в інтересах 18 міністерств, установ, не лише в інтересах МВС". "У нас є тісна взаємодія і з МЗС, Мінпромполітики, Енергоатомом, Державною прикордонною службою, Департаментом з питань виконання покарань, Генпрокуратурою і т.д.”, - додав він.

Разом з тим командуючий ВВ розповів, що "є і нові завдання. Наприклад, участь у боротьбі з тероризмом, тому що цього в законі про Внутрішні війська не визначено, але ми беремо на сьогоднішній день активну участь у виконанні цих завдань, тісно співпрацюємо з Антитерористичним центром України".

За словами О.КІХТЕНКА, в законопроекті також чітко визначена діяльність НГУ в разі виникнення масових заворушень, про що не йдеться чітко в Законі про ВВ.

"Але саме нове в цьому законі не стільки завдання, що так хвилює різного роду опонентів, - наголосив О.КІХТЕНКО, - це – підпорядкування НГУ. В законі чітко визначено, що Національна гвардія підпорядковується і безпосереднє її керівництво здійснює командуючий НГ. Він же несе повну відповідальність за якість виконання завдання і правильність його застосування". Що стосується Президента держави, то, як зазначив співрозмовник, в законопроекті не виписано, що йому підпорядкована Національна Гвардія. "Але він – Верховний головнокомандуючий (а Національна гвардія чи Внутрішні війська – це військові формування), який призначає керівництво на посаду і звільняє з посади і здійснює контроль за діяльністю НГ. І це чітко виписано в законопроекті".

Водночас О.КІХТЕНКО зауважив, що законопроектом також передбачаються права Верховної Ради стосовно здійснення контролю за Національною гвардією.