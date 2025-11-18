Ворог атакував вдруге приміське депо на Дніпропетровщині.

Уночі Росія завдала удари по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та низці залізничних станцій у Харківській області. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, критичні ураження десятками БпЛА зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди Дніпропетровщини.

"Вдруге за час великої війни ворог масовано б'є по ньому. Суттєво зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджений вокзал у Дніпрі. Вже розпочато розбір завалів, оперативне відновлення. Попри це, ранкові електрички з Дніпра відправлено графіком", - зазначив урядовець.

Також, як поінформував Кулеба, ворог завдав ударів по низці залізничних станцій на Харківщині.

"У Берестині травмовано залізничника, йому надали всю необхідну медичну допомогу. Пошкоджені вагони та інша інфраструктура чотирьох станцій. Терористичні удари прицільно спрямовані на знищення логістичної системи. Але, попри обстріли, робимо все можливе, щоб тримати сполучення між громадами, оперативно відновлювати повноцінний рух за всіма напрямками", - розповів він.

В "Укрзалізниці" зазначили, що в результаті низки масованих обстрілів міста Дніпра із затримкою близько 2,5 години вирушили пасажирські поїзди №31 Запоріжжя – Перемишль та №119 Дніпро - Холм. Наразі, зазначили у відомстві, ранкові поїзди дніпровського напрямку вже курсують за графіком

Там додали, що пасажири та бригади цих поїздів, а також приміського поїзда №6044 Пʼятихатки - Дніпро протягом усієї атаки перебували в укритті вокзалу та ушкоджень не зазнали.

"Вибуховою хвилею вибито декілька вікон у вагонах та на вокзалі; крім того, регіон частково знеструмлено, тож залізничники задіяли резервні тепловози - рух повністю поновлено", - розповіли в "УЗ".

Також через наслідки обстрілів на Харківщині "Укрзалізниця" частково змінила маршрут поїздів №227 Барвінкове - Івано-Франківськ та №102 Херсон - Барвінкове.

"Об'їзний шлях означає додатковий час в дорозі для пасажирів, заздалегідь приносимо вибачення за ці незручності. Втім, довеземо безпечно", - запевнили в Укрзалізниці.

Маршрути ранкових приміських рейсів у напрямку Берестина частково обмежені до завершення відновлювальних робіт, пояснили залізнчники:

"Це стосується поїздів з Харкова, Орільки, Мерефи та Полтави-Південної. Просимо уважно слухати оголошення залізничників та поїзних бригад по місцях".

Удари по Харківщині і Дніпропетровщині

Як повідомляв УНІАН, росіяни вночі 18 листопада завдали ударів по місту Берестин на Харківщині та Дніпру. Внаслідок ракетної атаки на Берестин постраждали 9 людей, серед яких 16-річний хлопець. Семеро із них були госпіталізовані з вибуховими травмами. Пізніше стало відомо, що в лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок російського удару.

Внаслідок атаки по Дніпру постраждали двоє людей: 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, 6 багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще 3 – знищені.

