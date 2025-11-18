Як зазначили у Міненерго, на пошкоджених об’єктах тривають відновлювальні роботи.

Росія вчергове завдала терористичних ударів по енергетиці чотирьох регіонів, внаслідок чого є знеструмлені споживачі, повідомляє Міненерго.

Зазначається, що ворог атакував енергетичні об’єкти Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької областей.

"На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", - додали в Міненерго.

В енергетичному відомстві розповіли, що до кінця поточної доби у більшості регіонів України будуть діяти графіки погодинних відключень. Для промисловості та бізнесу в цей же час діятимуть графіки обмеження потужності, які передбачають обмеження споживання електроенергії до визначеного ліміту.

У Міненерго також нагадали, що про актуальні графіки відключень світла можна дізнатися на сторінках відповідних обленерго.

Атаки РФ на українську енергетику

З початком осені РФ активізувала атаки на українську енергосистему. Зокрема, напередодні, 17 листопада ворог атакував енергетичні об’єкти Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей, залишивши частину мешканців без електропостачання.

За два дні до цього ворог вчергове атакував багатостраждальну Чернігівщину. Внаслідок атаки низка населених пунктів у Ніжинському та Прилуцькому районах була знеструмлена.

Через масовані атаки РФ енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень та аварійні знеструмлення.

