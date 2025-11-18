Дрони вдарили по ТЕЦ в 'ДНР': у Донецьку та низці міст зникло світло (відео)

Так звана "влада" заявила про "безпрецедентну атаку" на енергосистему, але уникнула деталей щодо атак.

В ніч на вівторок, 18 листопада, безпілотники атакували дві головні теплоелектроцентралі окупованої частини Донецької області. У Донецьку та низці інших населених пунктів зникло світло.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, під удар потрапили Зуєвська та Старобешівська ТЕЦ. Згодом атаку підтвердив так званий "очільник ДНР" Денис Пушилін.

"Внаслідок безпрецедентної атаки на енергосистему "республіки" пошкоджено Зуївську та Старобешівську ТЕС. Знеструмлено багато населених пунктів, через що зупинилися котельні, фільтрувальні станції", - заявив він.

Тим часом у мережі повідомляють, що в результаті атаки було знеструмлено Донецьк, Макіївку, Іловайськ та інші населені пункти. Також зʼявились відео, на яких видно моменти атак та пожежі.

Останні удари по енергосистемі окупантів

Нагадаємо, що з настанням осені Росія посилила удари по енергосистемі Україні, але Київ відповідає дзеркально. Нещодавно в місті Волгореченськ Костромської області РФ було завдано удару по Костромській ДРЕС, яка є однією з найпотужніших електростанції в Росії.

Незалежні джерела повідомляють про серйозні пошкодження енергетичного обладнання, а очевидці на відео показали потужну пожежу на ДРЕС.

Крім того, на тлі ударів по обʼєктах енергетики, чорноморський порт Туапсе в Росії призупинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод зупинив переробку сирої нафти після атак безпілотників 2 листопада.

