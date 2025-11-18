Криптовалюта втратила весь приріст поточного року.

У вівторок, 18 листопада, біткоїн вперше за сім місяців опустився нижче 90 000 доларів. Це є останнім свідченням того, що інтерес інвесторів до ризикованих операцій на фінансових ринках вичерпується.

Як пише агентство Reuters, чутлива до ризиків криптовалюта втратила весь приріст 2025 року і зараз впала майже на 30% з жовтневого піку у понад 126 000 доларів.

Учасники ринку заявили, що на падіння криптовалюти впливають сумніви щодо майбутнього зниження процентних ставок у США та коливання настроїв на фінансових ринках після тривалого зростання.

Криптовалюта ефір також перебуває під тиском і втратила майже 40% своєї вартості з серпневого піку у понад 4955 доларів, торгуючись сьогодні близько 2997 доларів.

Як пише Bloomberg, через падіння біткоїна коллективних збитків зазнають інвестори у американські біржові фонди (ETF), які дають прямий доступ до криптовалюти. Середня вартість усіх вкладів у ці ETF становить приблизно 89 600 доларів. І коли біткоїн торгується нижче цього рівня, група інвесторів перебуває у збитках. Наразі прибуток приносять лише покупки, здійснені в період, коли біткоїн коштував від $40 000 до $70 000.

Зазначається, що цього року в біржові фонди, орієнтовані на біткоїн, вливалися мільярди доларів. Їхня популярність була настільки високою, що емітенти запустили фонди не лише для біткоїна, а й для його "побратима" - ефіра. При цьому група з 12 ETF, присвячених біткоїну, уже зазнала чистого відтоку близько $2,8 млрд у листопаді.

Курс біткоїна - останні новини

Криптовалюта біткоїн сягнула рекордного рівня у понад 126 000 доларів 6 жовтня. 10 жовтня ринок криптовалют пережив один із наймасштабніших обвалів через заяву президента США Дональда Трампа про введення додаткового мита в розмірі 100% на товари з Китаю і посилення контролю за експортом програмного забезпечення.

5 листопада біткоїн втратив 7,4% і вперше з червня опустився нижче за позначку в 100 000 доларів, що більш ніж на 20% нижче рекорду, досягнутого місяць тому.

