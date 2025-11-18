Долар потроху зростає, євро дешевшає: курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 41,82 грн, євро – 48,55 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 18 листопада, зріс на 2 копійки складає 42,27 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,82 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 49,25 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,55 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,20 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,10 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,15 грн/євро, а курс продажу – 48,98 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує, що на найближчий тиждень – 17-21 листопада – ринок, швидше за все, залишиться в вузькому коридорі близько позначок вартості долара минулого тижня.

За її словами, щодня курс може рухатися в обидва боки — залежно від того, скільки людей і компаній купуватимуть або продаватимуть валюту, а також від поодиноких значущих операцій.

Національний банк України встановив на вівторок, 18 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,79 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 19 копійок.

