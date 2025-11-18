Зеленський анонсував свій візит до Туреччини, щоб "активізувати переговори".

Спецпосланець президента США Стів Віткофф завтра, 19 листопада, прилетить до Туреччини, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє кореспондент Reuters на Близькому Сході Ахмед Рашид із посиланням на джерела, а також інші ЗМІ.

"Спеціальний посланник Стів Віткофф відвідає Туреччину і візьме участь у запланованих там переговорах із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє турецьке джерело", - пише Al Arabiya English.

Зеленський повідомив, що сьогодні в Іспанії заплановані зустрічі, спрямовані на отримання від цієї країни додаткової допомоги. На завтра заплановані зустрічі в Туреччині, на яких обговорюватимуть активізацію переговорів щодо закінчення війни та запропонують напрацьовані рішення.

На четвер гарант доручив підготувати засідання Ставки. Крім того, цього тижня відбудуться зустрічі з керівництвом Верховної Ради, депутатами "Слуги народу" та урядовими чиновниками.

"Готую кілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі", - написав він.

Запрошення Віткоффа в Україну

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сібіга розповів, що Віткофф отримав запрошення відвідати Україну.

"Українська сторона запросила американських чиновників відвідати Україну, таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів", - наголосив він.

При цьому додав, що для американських партнерів не потрібні додаткові запрошення, тому що "воно завжди залишається відкритим".

