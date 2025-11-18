Спецпосланець президента США Стів Віткофф завтра, 19 листопада, прилетить до Туреччини, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє кореспондент Reuters на Близькому Сході Ахмед Рашид із посиланням на джерела, а також інші ЗМІ.
"Спеціальний посланник Стів Віткофф відвідає Туреччину і візьме участь у запланованих там переговорах із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє турецьке джерело", - пише Al Arabiya English.
Зеленський повідомив, що сьогодні в Іспанії заплановані зустрічі, спрямовані на отримання від цієї країни додаткової допомоги. На завтра заплановані зустрічі в Туреччині, на яких обговорюватимуть активізацію переговорів щодо закінчення війни та запропонують напрацьовані рішення.
На четвер гарант доручив підготувати засідання Ставки. Крім того, цього тижня відбудуться зустрічі з керівництвом Верховної Ради, депутатами "Слуги народу" та урядовими чиновниками.
"Готую кілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі", - написав він.
Запрошення Віткоффа в Україну
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сібіга розповів, що Віткофф отримав запрошення відвідати Україну.
"Українська сторона запросила американських чиновників відвідати Україну, таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів", - наголосив він.
При цьому додав, що для американських партнерів не потрібні додаткові запрошення, тому що "воно завжди залишається відкритим".