Трамп хоче знешкодити Росію як нафтову державу, - Newsweek

Трамп підтримує законопроєкт, який загрожує обвалом російських енергетичних доходів.

Президент Дональд Трамп заявив, що країни, які продовжують вести бізнес із Росією, мають готуватися до суворих санкцій. Як пише Newsweek, лідер США має на меті ослабити РФ як нафтову державу.

Заяви про нові обмеження пролунали на тлі того, як США нещодавно ввели санкції проти "Роснефти", "Лукойлу" та їхніх дочірніх структур, що вже змусило китайські держкомпанії відмовитись від закупівель російської нафти. Індія — другий найбільший покупець російської нафти — не зробила жодного замовлення на грудень.

Ескалація нафтового тиску

Берлінський енергетичний аналітик Томас О’Доннелл у коментарі Newsweek заявив, що дії США разом з успішними атаками України на російські НПЗ можуть "знешкодити Росію як нафтову державу". За його оцінками, подальші санкції та удари по інфраструктурі стануть "потужним мультиплікатором" для обвалу російських енергетичних доходів.

Відео дня

О’Доннелл зазначив, що Росія фактично обмежена двома великими покупцями — Китаєм і Індією — і тепер їй буде майже неможливо знайти альтернативних клієнтів через страх вторинних санкцій.

Що планує Трамп

Трамп заявив, що законодавці можуть додати до санкційного списку й Іран. За інформацією медіа, йдеться про законопроєкт, який давно лобіює сенатор-республіканець Ліндсі Грем і який може передбачати тарифи до 500% на імпорт із країн, що купують російські енергоносії.

Такі обмеження будуть спрямовані насамперед на Китай та Індію, які є ключовими ринками збуту для російської нафти.

Російські енергетичні об’єкти під ударом

Українські безпілотники упродовж останніх місяців систематично атакують російські НПЗ і порти. Лише в Чорному морі серйозно постраждали термінали в Новоросійську та Туапсе, що вплинуло на близько 2% світових поставок нафти.

Експерти очікують, що до чорноморських об’єктів можуть додатися й балтійські — тоді російська експортна інфраструктура зазнає збитків, які суттєво підсилять ефект санкцій.

Навіщо це Трампу

Аналітики вважають, що посилення санкцій — це частина спроб Трампа змусити Путіна сісти за стіл переговорів із менш жорсткими вимогами. Удар по доходах Кремля може зробити неможливими високі оборонні витрати, на яких тримається російська воєнна машина.

Алекс Адамо з The Commercialiser заявив, що Трамп може спробувати переконати й ЄС зайняти аналогічну безкомпромісну позицію та різко скоротити імпорт російських енергоносіїв.

Санкції проти Росії - останні новини

УНІАН повідомляв, що Трампу запропонували три варіанти санкцій проти РФ, він обрав не найжорсткіший. Водночас в американського лідера є й інші інструменти для посилення тиску на Путіна, але він поки що ними не скористався.

Після схвалення Трампа Конгрес переходить до розгляду двопартійного законопроєкту про додаткові санкції проти Росії, заявив сенатор США Ліндсі Грем.

Джерела в Білому домі зазначили, що Трамп готовий підписати законопроєкт про нові санкції проти Росії, якщо документ чітко закріпить за ним право остаточного рішення щодо будь-яких обмежувальних заходів.

Вас також можуть зацікавити новини: