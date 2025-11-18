Politico: У ЄС шоковані нерозумінням Віткоффа тонкощів війни РФ проти України

У Брюсселі сумніваються, що посланець Трампа взагалі розуміє, про що домовляється з Путіним.

Європейських чиновників приголомшила відсутність розуміння війни Росії проти України у Стіва Віткоффа — спецпосланця президента США Дональда Трампа, якого американський лідер особисто направив на переговори з диктатором Володимиром Путіним.

Як пише Politico, у Брюсселі були здивовані тим, що Віткофф "не розуміється на тонкощах російсько-української війни". Один із високопоставлених європейських чиновників заявив виданню, що не має впевненості в його здатності "надійно і точно передавати повідомлення між Москвою і Вашингтоном". Саме тому європейські лідери прагнуть частіше спілкуватися з Трампом напряму.

Видання підкреслює, що Віткофф не має жодного дипломатичного досвіду.

Відео дня

"Замість того, щоб опиратися на колись потужну дипломатичну машину США, Трамп відправив свого друга — юриста й девелопера — вести переговори з Путіним і представляти його на Близькому Сході", — йдеться у матеріалі.

На цьому тлі американський дипломатичний корпус стрімко скорочується. Лише в липні Держдеп звільнив понад 1300 співробітників, а станом на 23 жовтня 85 з 195 посад послів залишалися вакантними.

Візити Віткоффа до Росії

Попри відсутність досвіду, у 2025 році Віткофф уже п’ять разів відвідав Росію як посланець США. Сам Трамп у жовтні визнав, що під час першого візиту до Москви його емісар "майже нічого не знав" про Росію, Путіна чи політику.

Переговорами Віткоффа та Путіна були розчаровані і Україна, і Європа, і РФ. Politico у серпні писало, що проблема частково у стилі роботи спецпосланця Трампа та головного переговірника щодо України. Зокрема, він відмовляється радитися з експертами, через що часом виявляється некомпетентним. Також джерела видання розповіли, що він розглядає війну в Україні крізь призму нерухомості - як земельну суперечку.

Вас також можуть зацікавити новини: