Кількість таких українців є досить великою.

З приблизно семи мільйонів українців, які перебувають за кордоном через повномасштабну війну, 4,6 млн мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Ілона Гавронська в інтервʼю "Укрінформу".

"Точні цифри потрібно завжди оновлювати, але орієнтовно можу сказати так: із тих близько 7 млн українців, які перебувають за кордоном унаслідок повномасштабної війни, 4,6 млн - на тимчасовому захисті в ЄС", - наголосила вона.

За словами Гавронської, за різними дослідженнями, приблизно 2 млн людей за період 2022-2023 років вже встигли виїхати й повернутися.

Відео дня

"Перші два роки повномасштабної війни це було дуже помітно. Тепер ми спостерігаємо певний баланс: постійно хтось виїжджає, хтось повертається. Через це цифра в 4,6 млн на тимчасовому захисті тримається приблизно стабільною", - підкреслила посадовець.

Українські біженці за кордоном

Раніше BILD писав, що у Німеччині обмежують виплати українським біженцям. Зазначається, що всіх українців, які прибули до країни після 1 квітня 2025 року, у майбутньому вважатимуть прохачами притулку і, відповідно, вони отримуватимуть допомогу в меншому розмірі.

Тому після запровадження нових правил розмір допомоги становитиме близько 441 євро на місяць, зокрема 196 євро на особисті витрати та 245 євро - на харчування і одяг.

Водночас Bloomberg повідомляв, що у Польщі зростає ворожість і агресія до українців. Зокрема половина поляків тепер вважає, що державна допомога, яку надають українцям, що прибули, занадто щедра.

"Тріщини в цій солідарності зараз стають дедалі очевиднішими, оскільки опір підтримці України стає центральним моментом у боротьбі за владу у вищих ешелонах польської політики", - додали у виданні.

Вас також можуть зацікавити новини: