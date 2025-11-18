У зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури прокуратура розпочала розслідування актів диверсії терористичного характеру.

У ніч на 18 листопада відновився двоколійний рух на залізниці в Польщі, яка була пошкоджена в результаті диверсії, пише RMF24.

Зазначається, що на ділянці Соболев - Жичин у Мазовецькому воєводстві було відремонтовано колію, яка була пошкоджена внаслідок диверсії.

"Після ремонту колії, пошкодженої в результаті диверсії, двоколійний рух на ділянці Соболев - Жичин був відновлений о 00:21", - зазначив глава міністерства інфраструктури Даріуш Клімчак.

У зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури прокуратура в понеділок розпочала розслідування актів диверсії терористичного характеру.

Предметом розслідування є пошкодження інфраструктури залізничної лінії №7 на ділянці Варшава Східна-Дорогуськ. Пошкодження колій було спричинено вибуховими речовинами поблизу селища Міка (Гарволінський район) та колій поблизу селища Голуб (Пулавський район).

Пошкодження залізниці на кордоні з Україною

17 листопада стало відомо, що у Польщі зазнала пошкоджень ділянка залізниці, якою прямують поїзди в Україну. Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск тоді зазначив що, йдеться про ділянку залізничної колії у Мазовецькому воєводстві, яка з'єднує Варшаву зі станцією Дорогуськ на кордоні з Україною. Пошкодження було зафіксовано 16 листопада.

В уряді Польщі не виключають, що це був акт саботажу. На місці працювали екстрені служби та ремонтні бригади.

