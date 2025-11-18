Патч 1.7 уже доступний на всіх платформах.

GSC Game World випустила оновлення 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Разом із релізом автори показали трейлер, де зібрали ключові зміни.

Головний наголос зроблено на A-Life - персонажі та мутанти тепер активніше б'ються за точки інтересу і жорсткіше захищають свої притулки, через що Зона відчувається динамічніше.

Розробники також переробили зір ворогів - герою стало простіше ховатися у високій траві та уникати чужих прицілів у кущах. Також оновилися інтерфейси інвентарю та спорядження і був перероблений спринт.

У грі з'явився новий рівень складності "Майстер" і режим "Експедиція", який можна активувати тільки під час старту проходження. Додали нові аномалії, поліпшили прицілювання на контролері, розширили погодні сценарії дрібним дощем, а по локаціях тепер розкидані SD-карти з купонами.

Розробники виправили понад сотню багів, підтягнули оптимізацію і довели до розуму кілька систем поведінки NPC.

Уже 20 листопада Stalker 2 вийде на PS5 з підтримкою можливостей PS5 Pro і всіма патчами.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Microsoft прибере Stalker 2 з Xbox Game Pass уже цього місяця. Шутер пробув у передплаті рік з моменту релізу.

