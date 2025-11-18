Хвилі спеки не повернуться до доіндустріальних умов протягом найближчих 1000 років.

Хвилі спеки ставатимуть гарячішими, довшими та частішими, якщо нульових викидів буде досягнуто надто піздно. Про це пише The Guardian.

Вчені з Центру передового досвіду з питань погоди 21-го століття ARC та національного наукового агентства Австралії CSIRO змоделювали, як реагуватимуть хвилі спеки протягом наступних 1000 років. Вони дослідили відмінності для кожної п'ятирічної затримки в досягненні нульового рівня тепла між 2030 і 2060 роками.

Дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research Climate, показало, що для країн поблизу екватора відтермінування нульового рівня викидів до 2050 року призведе до хвиль спеки, які поб'ють поточні історичні рекорди принаймні раз на рік.

У дослідженні також зазначається, що хвилі спеки не повернуться до доіндустріальних умов щонайменше протягом тисячоліття після досягнення нульового рівня тепла. Це ставить під сумнів загальну думку про те, що "умови після досягнення нульового рівня тепла почнуть покращуватися для найближчих майбутніх поколінь".

Вчені попередили, що стабілізація глобального потепління на рівні 1,5°C або 2°C все одно призведе до наслідків, "яких ми ще не відчували". Однак, якщо відкласти досягнення нульового рівня тепла ці наслідки лише погіршаться.

Моделювання було проведено за допомогою австралійського глобального кліматичного симулятора, відомого як Access. В рамках дослідження спеку визначили, як щонайменше три послідовні дні, коли температура перевищує зафіксований раніше максимум.

Людство перетне критичну межу в наступні 10 років

Нагадаємо, що за прогнозом ООН, людство не втримає поріг глобального потепління у межах 1,5 градусів Цельсію. Вже у наступне десятиліття температура перевищить цей поріг. Вчені кажуть, що якщо людство різко зупинить викиди на 55%, то втримати потепління ще буде можливо. Однак, більшість країн не впроваджують достатніх заходів.

