'Внутрішня війна': режим Путіна почав полювання на власних Z-блогерів, - The Economist

Кремль поступово знищує тих, хто ще вчора воював за нього в інформаційному фронті.

Російська система придушення інакодумства переключилася зі звичного переслідування опозиціонерів та активістів на власних пропагандистів. За останні тижні одразу кілька провідних "Z-блогерів" опинилися під пресом силовиків за критику армії та чиновників, пише The Economist.

У вересні блогера з 151-тисячною аудиторією Романа Альохіна оголосили "іноземним агентом". У жовтні Тетяні Монтян з 400 тисячами фоловерів присвоїли статус "терористки". У листопаді затримали ще одну пропутінську авторку - Оксану Кобелєву. Усі вони дозволяли собі критикувати російське Міноборони чи впливових пропагандистів.

13 листопада високопосадовець оборонного відомства Апті Алаудинов пригрозив, що "внутрішніх ворогів" будуть "знищувати юридично" і вимагав вибачень від непокірних. Він пообіцяв, що "машина працюватиме настільки потужно, що всі будуть приголомшені".

Аналітики пояснюють, що йдеться про "внутрішню війну" у Z-сегменті: низові блогери конфліктують із кремлівськими медіапродуцентами. Протягом війни саме блогери часто викривали корупцію Міноборони, збирали кошти на дрони, медикаменти та обладнання - і влада це терпіла. Але угода, схоже, зламалася: Кремль хоче повернути контроль над потоками пожертв і роздратований некерованими голосами.

Попри аналогії з заколотом Пригожина 2023 року, нинішня ситуація - значно менша за масштабами. Блогери не зачіпають Путіна особисто та не розкривають реальні втрати. Їхня роль - підтримувати картинку "всенародної підтримки" під час того, як російська армія намагається тиснути на Донеччині, а Україна вимушено відходить із кількох сіл.

Показово, що самі блогери відчайдушно намагаються пояснити власні репресії, не звинувачуючи Путіна. Альохін навіть написав, що проблема - у "лібералізації" президента, яка нібито дозволила "деяким людям перехопити контроль". Він нарікає, що незалежний суд міг би його захистити - і це звучить майже як повторення радянських чисток: "Товаришу Сталін, сталося жахливе непорозуміння".

Як повідомляв УНІАН, репресивна система в Росії вже розправилася з противниками путінського режиму і війни з Україною зокрема. Тепер система взялася за знищення прихильників режиму і війни, які чимось не догодили владі або її посіпакам.

Як пише The Guardian, в попередні роки російська держава використовувала закон про "іноземних агентів", аби затикати рота опозиційним спікерам. Однак нещодавно цей статус було присвоєно прокремлівським блогерам.

