РФ почала застосовувати новий тип Shahed: 'Флеш' розповів про його особливості

Його бойова частина має вагу 8-9 кілограмів, дальність польоту - кілька сотень кілометрів.

Російські окупанти в прифронтових районах дедалі активніше застосовують ударні дрони Shahed-107.

Про це розповів фахівець із військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Все частіше в прифронтових зонах фіксується застосування нового типу "Шахеда-107". Поки що цей БпЛА до кінця не вивчений. Але вже можна сказати про бойову частину вагою 8-9 кілограмів і дальність польоту кілька сотень кілометрів", - зазначив експерт.

За його словами, навігація БПЛА відбувається на основі 4-елементної CRPA антени.

Також "Флеш" поінформував, що ці БпЛА вироблені 2024 року в Ірані.

"Можна припустити, що росіяни продовжать виробництво цього БпЛА на території Росії. Це спроба противника "закрити" потребу БпЛА у масовому сегменті мідлстрайків", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Флеш" розповів, що за 10-12 км від лінії фронту росіяни знищують усю інфраструктуру. Зокрема, ворог завдає ударів авіаційними бомбами та FPV-дронами.

Він поділився, що йому довелося зняти все своє обладнання із зони між населеними пунктами Покровське і Залізничне Синельниківського району Дніпропетровської області.

За словами фахівця, найбільшу загрозу в цій зоні становлять оптоволоконні дрони. Він підкреслив, що такі безпілотники важко помітити, але росіяни активно використовують їх.

