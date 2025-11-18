Коли почнуться морози, ворогу наступати буде важче, а зараз він від погоди отримує лише переваги, каже Волохов.

Ситуація на Куп'янському напрямку дуже складна. Сили оборони намагаються зробити все можливе, щоб не дати ворогу перейти річку Оскіл. Про це розповів командир групи "Терра" у складі 3-го Армійського корпусу Микола Волохов із позивним "Абдула" в ефірі каналу Київ24.

За його словами, коли почнуться морози, ворогу буде важче наступати, а зараз росіяни від погоди отримують лише переваги.

"Коли тумани, то наш основний засіб, яким ми стримуємо ворога, - FPV-дрони - працюють значно гірше. У дрона спереду камера, і коли туман, то людина не бачить очима, і дрон також нічого не бачить. Тому вражати ціль дуже важко. А для враження бронетехніки вкрай важливо, щоб цей боєприпаси влучив саме оцим носиком під правильним кутом і ніяк інакше. І якщо цей боєприпас потрапляє за метри 2 - це не працює", - пояснив військовий.

Відео дня

Волохов каже, що ворог діє малими штурмовими групами, намагаючись просочитися, як і на Донеччині, утім, не так успішно.

"Ми розуміємо, що їхня мета - зайняти якомога більше плацдармів. Це такі ділянки, з яких потім буде зручно наступати. Там є річка Оскіл, і поки вони перебувають по той бік Оскола. І щоб наступати, їм спершу треба її форсувати, перевезти техніку, піхоту, створити склади і вже потім рухатися далі", - зазначив командир групи.

Він уточнив, що ворог дуже хотів би бути "по цей бік" річки Оскіл - тоді він міг би планувати наступ після того, як все розмерзнеться, хоча, додав військовий, росіяни, "на жаль, і взимку вміють воювати".

"Наше завдання - всіма засобами використати цю природну перепону і не дати їм перейти", - наголосив Волохов.

Ситуація у Куп'янську

Як повідомляв УНІАН, росіяни не так і не спромоглися оточити українські сили у Куп'янську, при цьому поступово втрачають контроль над містом, розповів нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Він зазначив, що у північних районах Куп’янська окупантів "трохи поменшало" завдяки ефективним контрдіям Сил оборони.

"Поки що перемогою це назвати не можна, це робочий процес… Але вже напевно можна сказати, що анонси росіян про падіння Куп'янська були трохи завчасними", - наголосив речник.

При цьому він визнав, що ситуація на Куп'янському напрямку залишається складною і для ЗСУ, адже підрозділи, які дислокуються у місті, потерпають від неможливості отримати і поповнення, і боєприпаси й інколи навіть харчі.

Вас також можуть зацікавити новини: