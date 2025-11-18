Нові правила набудуть чинності 2026 року.

Влада італійської Флоренції, раніше визнаної найкращим містом Європи для піших прогулянок, оголосила війну ресторанам на відкритому повітрі після скарг місцевих жителів на перевантаженість і наростаючий візуальний безлад.

Як пише The Times, згідно з новими правилами, що набувають чинності 2026 року, розміщення відвідувачів на відкритому повітрі буде заборонено на 50 вулицях історичного центру міста, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Де у Флоренції заборонять ресторани на відкритому повітрі

Зазначається, що до чорного списку увійдуть деякі з найзнаковіших місць Флоренції, включно з Понте Веккьо і площею Уффіці – довгим внутрішнім двором, оточеним знаменитою галереєю Уффіці.

Ще 73 заклади отримають суворі вказівки щодо того, чи можна розміщувати столики на відкритому повітрі з парасольками або огорожами з оргскла.

При цьому міська влада визначить правила для чотирьох найбільших площ міста – Синьйорії, Санта-Марія-Новелла, Пітті та Республіки – протягом наступних 30 днів.

Крім того, по всьому місту приберуть пластикові захисні покриття, а ресторанам буде рекомендовано використовувати зелені килими, що імітують траву, для позначення дозволених відкритих зон.

Чому було введено заборону на тераси ресторанів у Флоренції

Видання нагадує, що вечері на відкритому повітрі стали популярними по всій Італії після карантину, пов'язаного з COVID-19, коли міська влада послабила обмеження, дозволивши ресторанам переносити столики на вулицю. На тлі відновлення масового туризму ця практика набула неабиякої популярності серед туристів, охочих повечеряти з краєвидом на найкращі пам'ятки.

Лучано Сбрага з Федерації гостинності Fipe раніше заявляв, що 42% італійських ресторанів інвестували у відкриті простори в період з 2020 по 2023 рік. Однак багато місцевих жителів стверджують, що поширення відкритих терас зробило їхні вулиці непридатними для життя.

Зустрічаючись із жителями історичного центру Флоренції раніше цього місяця, високопосадовці міської ради від правлячої Демократичної партії повідомили, що парасольки, огорожі та стенди з меню перетворили вузькі вулички на "смугу перешкод".

Глава міського управління туризму Якопо Вічіні пояснив, що ці заходи спрямовані на "захист громадських просторів і флорентійської спадщини", а також на те, щоб "зробити місто комфортнішим для життя жителів".

Жителі Флоренції та ресторатори не підтримали ідею

Примітно, що це нововведення викликало широку критику як з боку місцевих жителів, так і власників ресторанів: перші стверджують, що вжитих заходів недостатньо для усунення проблеми, а другі попереджають, що їхній бізнес опиниться під загрозою.

У своїй статті в лівому онлайн-журналі La Citta Manifesta експерт із культурної спадщини з Болонського університету Іларія Агостіні також стверджує, що ці заходи недостатні. Вона зазначила, що вони спрямовані на естетику дозволених просторів, а не на дотримання наявних обмежень, таких як обмеження відкритих просторів 50% від місткості приміщень, які, за її словами, регулярно ігноруються.

Своєю чергою жителі району Ольтрарно на південному березі Арно написали меру листа з вимогою встановити фіксовані обмеження на кількість столиків на відкритому повітрі.

Інші попереджають, що ці заходи загрожують позбавити життєво важливих доходів групу історичних ресторанів, які спеціалізуються на традиційних флорентійських стравах, від бісквіта по-флорентійськи до ріболліти і папи аль помодоро. Вони побоюються, що це прискорить їхню заміну закладами, орієнтованими на туристів, які пропонують стандартну італійську кухню.

"Справжні ресторатори почали закриватися. Їх пригнічують непідйомні витрати і міська політика, яка більше дбає про естетику вуличних столиків, ніж про виживання тих, хто створив ці простори", – поскаржився кулінарний оглядач Леонардо Романеллі на новинному сайті Cibo Today.

Надмірний туризм в Італії

Як раніше повідомляв УНІАН, для деяких із найпопулярніших міст Італії надмірний туризм став справжньою проблемою. На цьому тлі місцева влада почала вводити різні обмеження для туристів.

Далі за всіх пішли у Венеції, де серед іншого запровадили плату на вхід до міста в пікові періоди. Зокрема, 2026 року одноденні туристи будуть змушені платити збір 5-10 євро з п'ятниці по неділю з квітня по липень.

Тим часом, влада популярного туристичного регіону Больцано в італійському Південному Тіролі оголосила про плани запровадити новий податок для туристів із собаками з 2026 року.

