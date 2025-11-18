Стали відомі номінанти The Game Awards 2025 / Фото - The Game Awards

Ведучий "ігрового Оскара" The Game Awards Джефф Кілі оголосив список претендентів на цьогорічну премію. Голосування вже відкрито на офіційному сайті, результат вибору гравців буде враховуватися поряд із думкою журі.

Абсолютним лідером за кількістю номінацій стала Clair Obscur: Expedition 33, у неї 12 номінацій, рекорд за всю історію церемонії. За нею йдуть Death Stranding 2 і Ghost of Yotei, які зібрали по 7 номінацій. У 6 категорій потрапила Hades 2, замкнувши трійку найпомітніших проєктів.

Гра року

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II

Найкраща робота геймдиректора

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Hades II
  • Split Fiction

Найкращий наратив

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Silent Hill f

Найкраща робота арт-директора

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Найкращий саундтрек і музика

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Hollow Knight: Silksong
  • Hades II
  • Ghost of Yotei

Найкращий аудіодизайн

  • Battlefield 6
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Silent Hill f

Найкращий екшен

  • Battlefield 6
  • DOOM: The Dark Ages
  • Hades II
  • Ninja Gaiden 4
  • Shinobi: Art of Vengeance

Найкращий пригодницький екшен

  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Ghost of Yotei
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Hollow Knight: Silksong
  • Split Fiction

Найкраща RPG

  • Avowed
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • The Outer Worlds 2
  • Monster Hunter Wilds

Найкраща підтримка гри

  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • Marvel Rivals
  • No Man's Sky

Найкращий файтинг

  • 2XKO
  • Capcom Fighting Collection 2
  • Fatal Fury: City of the Wolves
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage

Найкраща сімейна гра

  • Donkey Kong Bananza
  • LEGO Party!
  • LEGO Voyagers
  • Mario Kart World
  • Sonic Racing: CrossWorlds
  • Split Fiction

Найкраща стратегія або симулятор

  • The Alters
  • Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
  • Jurassic World Evolution 3
  • Sid Meier's Civilization VII
  • Tempest Rising
  • Two Point Museum

Найкраща спортивна або гоночна гра

  • EA Sports FC 26
  • F1 25
  • Mario Kart World
  • Rematch
  • Sonic Racing: CrossWorlds

Найкраща мобільна гра

  • Destiny: Rising
  • Persona 5: The Phantom X
  • Sonic Rumble
  • Umamusume: Pretty Derby
  • Wuthering Waves

Найкраща акторська гра

  • Бен Старр (Clair Obscur: Expedition 33 - Версо)
  • Чарлі Кокс (Clair Obscur: Expedition 33 - Гюстав)
  • Еріка Іші (Ghost of Yotei - Ацу)
  • Дженніфер Інгліш (Clair Obscur: Expedition 33 - Маель)
  • Конацу Като (Silent Hill f - Хінако)
  • Трой Бейкер (Indiana Jones and the Great Circle - Індіана Джонс)

Найкраща адаптація відеогри

  • "Minecraft у кіно"
  • Devil May Cry
  • "Одні з нас" - сезон 2
  • "Splinter Cell: Караул смерті"
  • "Дожити до світанку"

Найкращий мультиплеєр

  • Arc Raiders
  • Battlefield 6
  • Elden Ring Nightreign
  • Peak
  • Split Fiction

Найкраща інді-гра

  • Absolum
  • Ball x Pit
  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Найкраща дебютна інді-гра

  • Blue Prince
  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Despelote
  • Dispatch
  • Megabonk

Інновації в доступності

  • Assassin's Creed Shadows
  • Atomfall
  • DOOM: The Dark Ages
  • EA Sports FC 26
  • South of Midnight
  • Ігри для Impact
  • Consume Me
  • Despelote
  • Lost Record: Bloom & Rage
  • South of Midnight
  • Wanderstop

Найкраща підтримка спільноти

  • Baldur's Gate 3
  • Final Fantasy XIV
  • Fortnite
  • Helldivers 2
  • No Man's Sky

Найочікуваніша гра

  • 007 First Light
  • Grand Theft Auto VI
  • Marvel's Wolverine
  • Resident Evil Requiem
  • "Відьмак 4"

Найкращий творець контенту

  • Caedrel
  • Kai Cenat
  • MoistCr1TiKaL
  • Sakura Miko
  • The Burnt Peanut

Найкраща кіберспортивна гра

  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • League of Legends
  • Mobile Legends: Bang Bang
  • Valorant

Найкращий кіберспортсмен

  • brawk
  • Chovy
  • f0rsakeN
  • Kakeru
  • MenaRD
  • Zyw0o

Найкраща кіберспортивна команда

  • Gen.G - League of Legends
  • NRG - Valorant
  • Team Falcons - Dota 2
  • Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang
  • Team Vitality - Counter-Strike 2

Церемонія вручення відбудеться в ніч на 12 грудня.

