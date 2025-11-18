Ведучий "ігрового Оскара" The Game Awards Джефф Кілі оголосив список претендентів на цьогорічну премію. Голосування вже відкрито на офіційному сайті, результат вибору гравців буде враховуватися поряд із думкою журі.
Абсолютним лідером за кількістю номінацій стала Clair Obscur: Expedition 33, у неї 12 номінацій, рекорд за всю історію церемонії. За нею йдуть Death Stranding 2 і Ghost of Yotei, які зібрали по 7 номінацій. У 6 категорій потрапила Hades 2, замкнувши трійку найпомітніших проєктів.
Гра року
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Donkey Kong Bananza
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Kingdom Come: Deliverance II
Найкраща робота геймдиректора
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Split Fiction
Найкращий наратив
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance II
- Silent Hill f
Найкраща робота арт-директора
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Найкращий саундтрек і музика
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Hollow Knight: Silksong
- Hades II
- Ghost of Yotei
Найкращий аудіодизайн
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
Найкращий екшен
- Battlefield 6
- DOOM: The Dark Ages
- Hades II
- Ninja Gaiden 4
- Shinobi: Art of Vengeance
Найкращий пригодницький екшен
- Death Stranding 2: On the Beach
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
Найкраща RPG
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance II
- The Outer Worlds 2
- Monster Hunter Wilds
Найкраща підтримка гри
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- Marvel Rivals
- No Man's Sky
Найкращий файтинг
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage
Найкраща сімейна гра
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Party!
- LEGO Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Split Fiction
Найкраща стратегія або симулятор
- The Alters
- Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- Sid Meier's Civilization VII
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Найкраща спортивна або гоночна гра
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Найкраща мобільна гра
- Destiny: Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
- Wuthering Waves
Найкраща акторська гра
- Бен Старр (Clair Obscur: Expedition 33 - Версо)
- Чарлі Кокс (Clair Obscur: Expedition 33 - Гюстав)
- Еріка Іші (Ghost of Yotei - Ацу)
- Дженніфер Інгліш (Clair Obscur: Expedition 33 - Маель)
- Конацу Като (Silent Hill f - Хінако)
- Трой Бейкер (Indiana Jones and the Great Circle - Індіана Джонс)
Найкраща адаптація відеогри
- "Minecraft у кіно"
- Devil May Cry
- "Одні з нас" - сезон 2
- "Splinter Cell: Караул смерті"
- "Дожити до світанку"
Найкращий мультиплеєр
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
Найкраща інді-гра
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Найкраща дебютна інді-гра
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Інновації в доступності
- Assassin's Creed Shadows
- Atomfall
- DOOM: The Dark Ages
- EA Sports FC 26
- South of Midnight
- Ігри для Impact
- Consume Me
- Despelote
- Lost Record: Bloom & Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
Найкраща підтримка спільноти
- Baldur's Gate 3
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man's Sky
Найочікуваніша гра
- 007 First Light
- Grand Theft Auto VI
- Marvel's Wolverine
- Resident Evil Requiem
- "Відьмак 4"
Найкращий творець контенту
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCr1TiKaL
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Найкраща кіберспортивна гра
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Найкращий кіберспортсмен
- brawk
- Chovy
- f0rsakeN
- Kakeru
- MenaRD
- Zyw0o
Найкраща кіберспортивна команда
- Gen.G - League of Legends
- NRG - Valorant
- Team Falcons - Dota 2
- Team Liquid PH - Mobile Legends: Bang Bang
- Team Vitality - Counter-Strike 2
Церемонія вручення відбудеться в ніч на 12 грудня.
