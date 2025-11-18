Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 18 листопада, зріс на 2 копійки і складає 42,22 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 49,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,62 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 18 листопада також не змінився і складає 49,26 гривні.

Національний банк України встановив на вівторок, 18 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,79 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 19 копійок.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 18 листопада, зріс на 2 копійки складає 42,27 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,82 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 49,25 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,55 гривні за євро.

