У новоприбулих українців перевірятимуть наявні активи.

Уряд Німеччини вже цього тижня планує ухвалити законопроєкт, який змінює правила надання соціальної допомоги громадянам України. Про це в інтерв’ю DW заявив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт.

За новими правилами, українці, які приїдуть до ФРН, більше не отримуватимуть Bürgergeld - соціальної допомоги, що надається громадянам країни. Їх переведуть на іншу систему - виплати відповідно до Закону про підтримку шукачів притулку (Asylbewerberleistungsgesetz).

"Ми домовилися про зміну правового поля. Цю домовленість уже узгоджено між міністерством праці та міністерством внутрішніх справ. Цього тижня її також буде ухвалено на засіданні федерального уряду, і вона діятиме ретроспективно з 1 квітня цього року", - зазначив Добріндт.

Відео дня

Очікується, що новоприбулі українці матимуть чіткий обов’язок активно шукати роботу. У разі відсутності будь-яких спроб працевлаштування виплати скорочуватимуть.

Також проводитимуть перевірку майнового стану біженців. Допомогу отримають лише ті, хто не має власних значних активів. Глава МВС пояснив:

"Якщо активи є, їх необхідно використати, перш ніж надавати допомогу шукачам притулку".

У публікації йдеться, що раніше міністерка праці Бербель Бас наголошувала: законопроєкт містить механізми, які дозволять уникнути "ретроспективного покарання" тих українців, які прибули після 1 квітня. За її словами, кожен біженець має підтвердження на отримання виплат на певний період, і зміни стосуватимуться лише тих, у кого цей період завершиться.

Саном на сьогодні, у Німеччині перебуває близько 1,1 млн українських біженців. Наразі Bürgergeld для самотньої людини передбачає 563 євро на місяць плюс покриття витрат на житло та опалення.

Система виплат для шукачів притулку значно скромніша: 196 євро - на особисті потреби, 245 євро - на харчування та необхідні витрати. Разом - 441 євро на місяць. До того ж доступ до медичної допомоги в цьому випадку обмеженіший.

Виплати українським біженцям у Німеччині

Нагадаємо, Уряд Німеччини планує розглянути законопроєкт, який подало Міністерство праці щодо реформи соціальної допомоги українцям. Кабінет міністрів країни має ухвалити рішення, чи будуть українці, які прибули в Німеччину після 1 квітня 2025 року отримувати соціальну допомогу або ж перейдуть до системи виплат за законом про виплати шукачам притулку.

Йшлося, що з лютого 2025 року почали з'являтися новини про намір німецької влади скоротити соціальні виплати біженцям з України. Партії створеної в уряді коаліції у Німеччині - Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз, а також Соціал-демократична партія Німеччини заявили: українцям, які звернулися по допомогу після 1 квітня, платитимуть менший розмір соцдопомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: