Акції "Лукойл" коштують приблизно 22 млрд доларів і забезпечують близько 2% світового обсягу нафти.

Американська нафтова компанія Chevron вивчає варіанти придбання міжнародних активів російської компанії "Лукойл", яка перебуває під санкціями, пише Reuters.

Минулого тижня Мінфін США дозволив потенційним покупцям вести переговори з "Лукойлом" щодо його закордонних активів. Таким чином Chevron приєднується до інвестфонду Carlyle та інших компаній, які розглядають купівлю портфеля активів російського нафтового гіганта, вартість якого оцінюється щонайменше у 20 млрд доларів.

За даними агентства, Chevron цікавлять не всі активи "Лукойлу", а лише ті, де їхні бізнеси перетинаються. Раніше про таку зацікавленість не повідомлялося. Компанія лише заявила, що дотримується законів і не коментує комерційні питання.

Зазначається, що "Лукойл" видобуває близько 2% світового обсягу нафти, а міжнародні активи компанії, за оцінками 2024 року, коштують приблизно 22 млрд доларів і забезпечують 0,5% глобального видобутку.

"Лукойл" має три нафтопереробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах Казахстану, Узбекистану, Іраку, Мексики, Гани, Єгипту та Нігерії, а також сотні автозаправних станцій по всьому світу, зокрема й у США.

У Казахстані "Лукойл" володіє 13,5% у родовищі Карачаганак і 5% у Тенгізі, де серед акціонерів також Chevron, Exxon Mobil, Eni та Shell. Ці родовища є основними джерелами нафти для нафтопроводу, який транспортує понад 1,6 млн барелів на добу, або близько 1,5% світового попиту.

Також "Лукойл" має частку в нігерійській офшорній ліцензії OML-140, яку експлуатує Chevron.

Фінська мережа АЗС Teboil, яка повністю належить "Лукойлу", вже заявила, що очікує зміну власника через продаж міжнародних активів.

Вплив санкцій на "Лукойл" - що відомо

У жовтні адміністрація президента США ввела свої перші санкції проти Росії. Під удар потрапили дві найбільші в РФ нафтовидобувні компанії "Лукойл" і "Роснефть", а також їхні дочірні структури.

Внаслідок під загрозою зупинки опинилися великі НПЗ у Болгарії та Румунії, що загрожувало дестабілізацією ситуації в цих країнах. Також було паралізовано роботу великої мережі АЗС у Фінляндії.

Через санкції проти "Лукойл" російська компанія перестала платити зарплату своїм працівникам в Іраку. Близько 1,3 тис. осіб, які працювали на родовищі в Басрі, вже шість тижнів не отримували зарплату.

