100 Rafale можуть коштувати Україні понад 70 млрд євро з урахуванням обслуговування, кажуть експерти.

Україна планує придбати 100 французьких винищувачів Rafale — про це оголосив президент Володимир Зеленський 17 листопада, підписавши декларацію про оборонне співробітництво з Францією. Йдеться не про готовий контракт, а про рамкову домовленість, що охоплює також системи ППО SAMP-T та авіаційне озброєння.

Defence Express оцінив, у скільки обійдеться цей мегапроєкт — як із точки зору вартості самих літаків, так і їхнього обслуговування.

Ціна винищувачів Rafale F4

Україна планує отримати найновішу версію літака — Rafale F4, з постачанням до 2035 року. Але вже зараз черга на виробництво розтягнута майже на 9 років, тож Dassault доведеться або різко нарощувати темпи, або переглядати пріоритети клієнтів.

Останні орієнтири вартості:

- Сербія у 2024 році замовила 12 Rafale F4 за 2,7 млрд євро — приблизно 225 млн євро за літак у комплексному пакеті.

- Індія у 2025 році: 26 палубних Rafale M за 7,41 млрд євро — приблизно 285 млн євро за одиницю (дорожче через корабельну модифікацію).

З огляду на це, розрахунок для України виглядає так:

100 Rafale F4 × 225 млн євро ≈ 22,5 млрд євро (комплексне постачання з озброєнням, обладнанням та підтримкою).

Ціни для Греції та Хорватії від 2020–2021 років уже не актуальні — там ішлося про вживані літаки та докризовий ринок озброєнь.

Скільки коштуватиме експлуатація Rafale

Купівля — лише частина витрат. Основне навантаження приходиться на обслуговування протягом десятиліть.

За дослідженням Aviation Week (2023):

вартість однієї льотної години Rafale — 31,2 тис. доларів

18 тис. — технічне обслуговування

13,2 тис. — експлуатаційні витрати

Розрахунок проводився для парку з 100 літаків, 200 годин на рік на кожен. Існують оцінки і дешевші — 16–20 тис. доларів за годину, але вони не включають повний життєвий цикл.

Найпростіше скористатися емпіричним правилом: ціна літака = лише третина загальних витрат за 40 років служби.

Отже, якщо Rafale коштує 225 млн євро - загальна вартість обслуговування буде близько 500 млн євро на літак за весь цикл (≈12,5 млн євро щороку).

Для парку зі 100 машин:

обслуговування: близько 50 млрд євро за 40 років

закупівля: ≈22,5 млрд євро

Разом: понад 70 млрд євро в довгостроковій перспективі.

Посилення авіапарку - останні новини

Нагадаємо, що Україна також розглядає закупівлю понад 100 шведських Gripen. Попередні оцінки показують, що їхній життєвий цикл дешевший, але Rafale має ширші можливості для ударів і глибоких операцій.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловлював переконання, що не раніше, ніж через три роки, Україна отримає першу партію літаків Gripen. Він додав, що одною партією усі 150 літаків не вдасться поставити.

