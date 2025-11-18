Міноборони РФ не повідомляло про збиті українські БПЛА над територією цієї області.

В ніч на вівторок, 18 листопада, у передмісті Омська прогримів потужний вибух. На місцевому газопроводі почалася потужна пожежа.

Як повідомляють російські канали, вибух пролунав у селищі Ростовка. Місцеві стверджують, що у повітрі відчувається хімічний запах. Прямо зараз на місці працюють десятки пожежників та кілька одиниць спеціальної техніки.

Момент потужного вибуху на газопроводі у передмісті Омська потрапив на відео. Кадри вже "рознеслись" мережею.

Спочатку повідомлялось, що причини вибуху невідомі. Втім, SHOT пише, що аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу-відведення.

Губернатор регіону Віталій Хоменко стверджує, що причиною вибуху у селищі Ростовка стала аварія на підземній ділянці магістрального газопроводу під час ремонтних робіт. Він додав, що за попередньою інформацією постраждалих немає.

Інші вибухи на обʼєктах окупантів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі потужні вибухи розбудили жителів так званої "ДНР". Безпілотники атакували дві головні теплоелектроцентралі окупованої частини Донецької області. У Донецьку та низці інших населених пунктів зникло світло.

У мережі повідомляють, що в результаті атаки було знеструмлено Донецьк, Макіївку, Іловайськ та інші населені пункти. Також зʼявились відео, на яких видно моменти атак та пожежі.

