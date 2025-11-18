Середній вік вживаних "американців" на українському автопарку становить понад 5 років.

У жовтні українці придбали понад 5,8 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Як повідомляє прес-служба "Укравтопрому", найбільшою часткою з цієї кількості є електромобілі - 49%.

Зазначається, що бензинові авто охопили 36%. При цьому гібридним авто належить - 8%. Водночас дизельним - 4%, а авто з газобалонним обладнанням (ГБО) - 3%.

Середній вік легковиків ввезених із США з пробігом, що поповнили український автопарк в жовтні становить 5,2 року.

У ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model Y - 900 одиниць;

Tesla Model 3 - 841;

Ford Escape - 408;

Nissan Rogue - 273;

Tesla Model S - 270.

17 листопада стало відомо, що обсяг покупок мотоциклів усіх типів, які офіційно оформили у жовтні, становив 4,9 тисячі. Це на понад 33% менше, ніж у вересні, проте на майже 10% більше, ніж торік.

Раніше повідомлялося, що у жовтні автопарк України поповнили 6 тисяч автомобілів із дизельними ДВЗ. Серед нових моделей найбільшим попитом користувався кросовер Renault Duster, також відомий як Dacia Duster.

