Трамп готовий підтримати нові санкції проти Росії, але є умова, - Reuters

Трамп погоджується на санкційний пакет, якщо зберігатиме особистий контроль над його застосуванням.

Президент Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про нові санкції проти Росії, якщо документ чітко закріпить за ним право остаточного рішення щодо будь-яких обмежувальних заходів. Про це заявив високопоставлений представник Білого дому у коментарі Reuters.

За словами співрозмовника, Трамп "дав сигнал" про готовність підтримати закон у неділю пізно ввечері, коли повідомив журналістам, що його "цілком влаштовує" робота республіканців над санкціями для країн, які ведуть бізнес із Росією на тлі провалу Москви щодо мирних переговорів з Україною. Президент також запропонував додати до пакету Іран.

Ініціативу підтримують сенатор Ліндсі Грем і конгресмен Браян Фіцпатрік, які просувають санкції проти держав, що купують російські енергоресурси. Коментарі Трампа, за оцінками експертів, можуть розблокувати просування законопроєкту в Конгресі.

Досі лідери Палати представників і Сенату утримувалися від голосування, оскільки Трамп просував альтернативний варіант — запровадження тарифів на імпорт із Індії, другого найбільшого покупця російської нафти після Китаю.

Втім, у Білому домі наголошують: підтримка президента буде залежати від формулювання документа.

"Для нас завжди було важливо, щоб у пакеті був виняток, який гарантує президентові право остаточного рішення щодо санкцій. Тож, якщо це включено, я думаю, що президент розглядатиме можливість підписання законопроєкту", — зазначив чиновник.

Співрозмовник також додав, що переговори з Росією про припинення війни тривають, хоч і відійшли з інформаційного поля:

"Ми досі над цим працюємо. Просто новин так багато, що це не було в центрі уваги".

Нові санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, президенту Трампу запропонували три варіанти санкцій проти РФ, він обрав не найжорсткіший. Водночас в американського лідера є й інші інструменти для посилення тиску на Путіна, але він поки що ними не скористався.

Після схвалення Трампа Конгрес переходить до розгляду двопартійного законопроєкту про додаткові санкції проти Росії, заявив сенатор США Ліндсі Грем. За його словами, вони нададуть Трампу "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні".

