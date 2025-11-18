За його словами, наближати закінчення війни – це перший пріоритет України.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок проведе зустрічі в Іспанії, а в середу - в Туреччині. Україна готується активізувати перемовини для закінчення війни. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Сьогодні – зустрічі в Іспанії, які ми давно готували, і розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили", - зауважив президент.

Він наголосив, що щодня у відносинах із партнерами має бути результат для України. Також повідомив, що у середу відбудуться зустрічі в Туреччині.

"Готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", - розповів він.

Крім того, президент доручив на четвер, 20 листопада, готувати Ставку верховного головнокомандувача:

"Звісно, на цьому тижні будуть відповідні розмови з урядовцями та зустріч із керівництвом Верховної Ради й депутатами фракції "Слуга народу". Готую декілька необхідних законодавчих ініціатив і принципові швидкі рішення, які потрібні нашій державі".

Візит Зеленського у Францію

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 листопада, Зеленський відвідав Францію. У Парижі Емманюель Макрон і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Цей документ передбачає, серед різного, закупівлю винищувачів Rafale та систем ППО SAMP/T.

Завдяки домовленостям з Макроном буде поставлено до України вісім систем ППО SAMP/T, які матимуть по шість пускових установок. Також Україна отримає необхідні для захисту ракети та керовані бомби.

