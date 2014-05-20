Учасники АТО прирівняні до учасників бойових дій - закон

12:05, 20 травня 2014
Політика
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Виконуючий обов’язки Президента України, Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав закон, що поширює на учасників антитерористичної операції статус учасників бойових дій.

Участники АТО получили статус участников боевых действий / Фото: УНИАН

Про це повідомляє прес-служба президента України

Законом визнається учасниками бойових дій військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції.

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Перелік осіб, що є учасниками бойових дій та брали участь в антитерористичній операції, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Як відомо, парламент ухвалив цей закон 6 травня.

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