Учасники АТО прирівняні до учасників бойових дій - закон

Про це повідомляє прес-служба президента України

Законом визнається учасниками бойових дій військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь в антитерористичній операції.

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Перелік осіб, що є учасниками бойових дій та брали участь в антитерористичній операції, визначаються Кабінетом Міністрів України.

Як відомо, парламент ухвалив цей закон 6 травня.